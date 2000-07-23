Солодовников Георгий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1913
Дата смерти23.07.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1913
Отец: Солодовников Тимофей Григорьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
01.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.07.2000
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок