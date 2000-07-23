Солодовников Георгий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Георгий Тимофеевич

Солодовников Георгий Тимофеевич

Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

27.07.1913

Дата смерти

23.07.2000

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1913

Отец: Солодовников Тимофей Григорьевич

Мать: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
01.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
12.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
23.07.2000
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок

Мы используем куки для улучшения работы сайта.