Вяткин Алексей Валерьевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1970
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1996
Мать ребёнка: Вяткина (Андреева) Наталья Михайловна
Бракосочетание
02.12.2006
Рождение ребёнка
18.04.2007
Сын: Вяткин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Вяткина (Лошкарева) Анна Викторовна
Рождение ребёнка
17.08.2010
Мать ребёнка: Вяткина (Лошкарева) Анна Викторовна