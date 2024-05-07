Вяткин Алексей Валерьевич 10.10.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вяткин Алексей Валерьевич

Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

10.10.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1970

Отец: Вяткин Валерий Иванович

Мать: Вяткина (Колесова) Наталья Евгеньевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вяткина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
09.09.1996

Сын: Вяткин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Вяткина (Андреева) Наталья Михайловна

Бракосочетание
02.12.2006

Жена: Вяткина (Лошкарева) Анна Викторовна

Рождение ребёнка
18.04.2007

Сын: Вяткин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Вяткина (Лошкарева) Анна Викторовна

Рождение ребёнка
17.08.2010

Сын: Вяткин Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Вяткина (Лошкарева) Анна Викторовна

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