Федосов Борис Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиОколо 1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Федосов Карп Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1917 ст.
Мать ребёнка: Федосова (Кононова) Прасковья Антоновна
Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Около 1949