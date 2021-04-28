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Федосов Борис Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Около 1949

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Федосов Карп Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосова (Кононова) Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
19.06.1917 ст.

Сын: Федосов Иван Борисович

Мать ребёнка: Федосова (Кононова) Прасковья Антоновна

Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Около 1949

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