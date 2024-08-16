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Червякова Прасковья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Макар Егорович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Червяков Игнат Макарович

Отец ребёнка: Червяков Макар Егорович

Мочищенская, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1919

Сын: Червяков Григорий Макарович

Отец ребёнка: Червяков Макар Егорович

Мочищенская, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Волкорезова (Червякова) Елена Макаровна

Отец ребёнка: Червяков Макар Егорович

Мочищенская, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Аксенова (Червякова) Екатерина Макаровна

Отец ребёнка: Червяков Макар Егорович

Мочищенская, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1927

Дочь: Коньшина (Червякова) Мария Макаровна

Отец ребёнка: Червяков Макар Егорович

Мочищенская, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.07.1930

Дочь: Прохорова (Червякова) Анна Макаровна

Отец ребёнка: Червяков Макар Егорович

Мочищенская, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Прокопенко (Червякова) Елизавета Макаровна

Отец ребёнка: Червяков Макар Егорович

Мочищенская, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Червяков Валентин Макарович

Отец ребёнка: Червяков Макар Егорович

Мочищенская, Гаринский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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