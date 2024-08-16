Червякова Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Червяков Макар Егорович
Рождение ребёнка
15.02.1919
Сын: Червяков Григорий Макарович
Отец ребёнка: Червяков Макар Егорович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Волкорезова (Червякова) Елена Макаровна
Отец ребёнка: Червяков Макар Егорович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Аксенова (Червякова) Екатерина Макаровна
Отец ребёнка: Червяков Макар Егорович
Рождение ребёнка
01.08.1927
Дочь: Коньшина (Червякова) Мария Макаровна
Отец ребёнка: Червяков Макар Егорович
Рождение ребёнка
13.07.1930
Дочь: Прохорова (Червякова) Анна Макаровна
Отец ребёнка: Червяков Макар Егорович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Прокопенко (Червякова) Елизавета Макаровна
Отец ребёнка: Червяков Макар Егорович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Червяков Валентин Макарович
Отец ребёнка: Червяков Макар Егорович
Смерть
Неизвестно