Печоткин Семён Степанов 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Печоткин Семён Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1791, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Печоткин СтепанДо 1771 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Печоткин Игнат Семён1817 г.р.
(Печоткина) Арина Семёнова1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Печоткин Степан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1817

Сын: Печоткин Игнат Семён

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Печоткина) Арина Семёнова

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

149 Семья

Смерть
Неизвестно

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