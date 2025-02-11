Печоткин Семён Степанов
мужской, родился 1791, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецПечоткин СтепанДо 1771 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Печоткин Игнат Семён1817 г.р.
(Печоткина) Арина Семёнова1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Печоткин Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1817
Сын: Печоткин Игнат Семён
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Печоткина) Арина Семёнова
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно