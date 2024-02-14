Мокошин Фома (Фока, Фокей) Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Мокошин Савелий
Бракосочетание
До 1782
Жена: Мокошина Ирина Андреевна
https://proza.ru/2021/09/27/451
Место жительства
1795
Половино-Черемхово, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
в Мокошиной деревне https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/206
Смерть
Неизвестно