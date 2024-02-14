Мокошин Фома (Фока, Фокей) Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокошин Фома (Фока, Фокей) Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Мокошин Савелий

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1782

Жена: Мокошина Ирина Андреевна

https://proza.ru/2021/09/27/451
Место жительства
1795
Половино-Черемхово, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
в Мокошиной деревне https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/206
Смерть
Неизвестно
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