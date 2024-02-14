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Биккулов Муса

Место рождения

Адзитарово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1764

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Бикул

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Биккулова) Гульбустания

Рождение ребёнка
1790

Сын: Мусин Хисамутдин

Мать ребёнка: (Биккулова) Гульбустания

Рождение ребёнка
1799

Сын: Мусин Гилязитдин

Мать ребёнка: (Биккулова) Гульбустания

Рождение ребёнка
1808

Сын: Мусин Шарафутдин

Мать ребёнка: (Биккулова) Гульбустания

Рождение ребёнка
1814

Сын: Мусин Шамсутдин

Мать ребёнка: (Биккулова) Гульбустания

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Мусина) Сафия

Мать ребёнка: (Биккулова) Гульбустания

Смерть
1823

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