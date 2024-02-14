Биккулов Муса
Место рожденияАдзитарово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1764
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Бикул
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Биккулова) Гульбустания
Рождение ребёнка
1790
Сын: Мусин Хисамутдин
Мать ребёнка: (Биккулова) Гульбустания
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мусин Гилязитдин
Мать ребёнка: (Биккулова) Гульбустания
Рождение ребёнка
1808
Сын: Мусин Шарафутдин
Мать ребёнка: (Биккулова) Гульбустания
Рождение ребёнка
1814
Сын: Мусин Шамсутдин
Мать ребёнка: (Биккулова) Гульбустания
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Мусина) Сафия
Мать ребёнка: (Биккулова) Гульбустания
Смерть
1823