Гасуль (Кейн) Емилия
Место рождения
Дата рождения29.09.1894
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1894
Отец: Кейн Юзеф
Мать: Кейн (Петушк) Юлияна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелейко (Гасюль) Регина Ира Ирена
Отец ребёнка: Гасюль Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасюль Пётр
Отец ребёнка: Гасюль Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гасюль) Анна
Отец ребёнка: Гасюль Станислав
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Капуста (Гасюль) Салюмея
Отец ребёнка: Гасюль Станислав
Рождение ребёнка
21.10.1923
Дочь: Березовский (Гасюль) Леокадия
Отец ребёнка: Гасюль Станислав
Рождение ребёнка
21.12.1924
Дочь: (Гасюль) Альжбета
Отец ребёнка: Гасюль Станислав
Рождение ребёнка
07.02.1929
Сын: Gasulis Vladislavs
Отец ребёнка: Гасюль Станислав
Смерть
1954
Похороны
Неизвестно