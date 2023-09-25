Гасуль (Кейн) Емилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГасуль (Кейн) Емилия

Гасуль (Кейн) Емилия

Место рождения

Аксютово, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

29.09.1894

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1894

Отец: Кейн Юзеф

Мать: Кейн (Петушк) Юлияна

Аксютово, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелейко (Гасюль) Регина Ира Ирена

Отец ребёнка: Гасюль Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасюль Пётр

Отец ребёнка: Гасюль Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гасюль) Анна

Отец ребёнка: Гасюль Станислав

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Капуста (Гасюль) Салюмея

Отец ребёнка: Гасюль Станислав

Рождение ребёнка
21.10.1923

Дочь: Березовский (Гасюль) Леокадия

Отец ребёнка: Гасюль Станислав

Рождение ребёнка
21.12.1924

Дочь: (Гасюль) Альжбета

Отец ребёнка: Гасюль Станислав

Рождение ребёнка
07.02.1929

Сын: Gasulis Vladislavs

Отец ребёнка: Гасюль Станислав

Смерть
1954
Замошье, Браславский район, Витебская область
Похороны
Неизвестно
Замошье, Браславский район, Витебская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.