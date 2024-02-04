Сокрутенко Сергей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокрутенко Сергей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1897

Дочь: Липовцева (Сокрутенко) Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Сокрутенко Анисья Яковлевна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Смерть
Неизвестно

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