Сокрутенко Сергей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1897
Дочь: Липовцева (Сокрутенко) Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Сокрутенко Анисья Яковлевна
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Смерть
Неизвестно