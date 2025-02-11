Авдотья Захарова
женский, родилась ?.02.1858, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЗахар Ларионов1837 г.р.
МатьТатьяна Иванова1836 г.р.
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Место
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Рождение
?.02.1858
Отец: Захар Ларионов
Мать: Татьяна Иванова
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно