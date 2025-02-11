Авдотья Захарова ?.02.1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Захарова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась ?.02.1858, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Захар Ларионов1837 г.р.
Мать
Татьяна Иванова1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1858

Отец: Захар Ларионов

Мать: Татьяна Иванова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.