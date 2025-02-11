Мария Иванова
женский, родилась 1810
умерла Неизвестно
Супруги
Наум Степанов1812 г.р.
Дети
Григорий Наумов1828 г.р.
Николай Наумов1837 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Степанов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Григорий Наумов
Отец ребёнка: Наум Степанов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Николай Наумов
Отец ребёнка: Наум Степанов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Илья Наумов
Отец ребёнка: Наум Степанов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Фёдор Наумов
Отец ребёнка: Наум Степанов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Наумов
Отец ребёнка: Наум Степанов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно