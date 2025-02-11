Мария Иванова 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1810

умерла Неизвестно

Супруги
Наум Степанов1812 г.р.
Дети
Григорий Наумов1828 г.р.
Николай Наумов1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Степанов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Григорий Наумов

Отец ребёнка: Наум Степанов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Николай Наумов

Отец ребёнка: Наум Степанов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Илья Наумов

Отец ребёнка: Наум Степанов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Фёдор Наумов

Отец ребёнка: Наум Степанов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Наумов

Отец ребёнка: Наум Степанов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1

Смерть
Неизвестно

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