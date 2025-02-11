Максим Михайлов До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Максим Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1853, Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Марфа АнтоноваДо 1853 г.р.
Дети
Ананий Максимов12.12.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Антонова

Рождение ребёнка
12.12.1871

Сын: Ананий Максимов

Мать ребёнка: Марфа Антонова

Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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