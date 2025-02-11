Максим Михайлов
мужской, родился До 1853, Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Марфа АнтоноваДо 1853 г.р.
Дети
Ананий Максимов12.12.1871 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Антонова
Рождение ребёнка
12.12.1871
Сын: Ананий Максимов
Мать ребёнка: Марфа Антонова
Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно