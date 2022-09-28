Петушков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петушков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Кочетков Иван Космин

Мать: Кочеткова (Турчанинова) Ульяна Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петушкова (Уткина) Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петушков Алексей васильевич

Мать ребёнка: Петушкова (Шилова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петушкова (Шилова) Анна

Рождение ребёнка
17.03.1923

Дочь: Холодова (Петушкова) Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Петушкова (Уткина) Мария Степановна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петушкова (Уткина) Мария Степановна

Смерть
Неизвестно

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