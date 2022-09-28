Петушков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петушкова (Уткина) Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петушков Алексей васильевич
Мать ребёнка: Петушкова (Шилова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петушкова (Шилова) Анна
Рождение ребёнка
17.03.1923
Дочь: Холодова (Петушкова) Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Петушкова (Уткина) Мария Степановна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петушкова (Уткина) Мария Степановна
Смерть
Неизвестно