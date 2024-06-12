Свинолупов Никанор Антонович 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свинолупов Никанор Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

05.12.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Свинолупов Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свинолупова Надежда Никаноровна

Мать ребёнка: Свинолупова Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свинолупов Афанасий Никонорович

Мать ребёнка: Свинолупова Варвара Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свинолупова Варвара Матвеевна

Смерть
05.12.1897
Лыжинской, Котельнический уезд, Вятская губерния

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