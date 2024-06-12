Свинолупов Никанор Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти05.12.1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Свинолупов Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свинолупова Надежда Никаноровна
Мать ребёнка: Свинолупова Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свинолупов Афанасий Никонорович
Мать ребёнка: Свинолупова Варвара Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1897
Лыжинской, Котельнический уезд, Вятская губерния