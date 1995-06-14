Амельянович Андрей Александрович
Место рожденияСмаргонь, Гродненская обл.
Дата рождения14.06.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Смаргонь, Гродненская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Амельянович (Великова) Виктория Павловна
г.Минск