Амельянович Андрей Александрович 14.06.1995 — найти родственников по фамилии на Familio
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Амельянович Андрей Александрович

Место рождения

Смаргонь, Гродненская обл.

Дата рождения

14.06.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1996 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Смаргонь, Гродненская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амельянович (Великова) Виктория Павловна

Рождение ребёнка
06.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амельянович (Великова) Виктория Павловна

г.Минск

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