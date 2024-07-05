Ольшанский Ицхак Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ольшанский Ицхак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

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Дети

1890 г.р.
1907 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Лопатинская) Этель Этель Ольшанская

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Таубис) Хана Хана Ольшанская

Мать ребёнка: не указана

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