Одиноченкова Настасья Фомьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одиноченкова Настасья Фомьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Одиноченков Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Одиноченков Николай Самойлович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Одиноченков Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Одиноченков Николай Самойлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одиноченков Николай Самойлович

Смерть
Неизвестно
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