Одиноченкова Настасья Фомьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Одиноченков Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Одиноченков Николай Самойлович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Одиноченков Ефим Николаевич
Отец ребёнка: Одиноченков Николай Самойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно