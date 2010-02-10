Новикова Галина Егоровна
Место рождения
Дата рождения19.03.1950
Дата смерти10.02.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1950
Отец: Новиков Егор Петрович
Мать: Новикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1967
Дочь: Лизякина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Лизякин Николай Викторович
Рождение ребёнка
15.08.1974
Сын: Лизякин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Лизякин Николай Викторович
Протвино, Протвино, Московская область
Смерть
10.02.2010