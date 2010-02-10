Новикова Галина Егоровна 19.03.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новикова Галина Егоровна

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Место рождения

Выра, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

19.03.1950

Дата смерти

10.02.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1950

Отец: Новиков Егор Петрович

Мать: Новикова Анна Ивановна

Выра, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.02.1967

Дочь: Лизякина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Лизякин Николай Викторович

Выра, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.08.1974

Сын: Лизякин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Лизякин Николай Викторович

Протвино, Протвино, Московская область
Смерть
10.02.2010

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