Головко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1950

Дочь: Кравцова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Головко Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Головко Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоренц Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Головко Ксения Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головко Ксения Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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