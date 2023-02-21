Головко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1950
Дочь: Кравцова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Головко Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Головко Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоренц Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Головко Ксения Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно