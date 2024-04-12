Рогачёв Алексей Демьянович
Место рождения
Дата рождения19.03.1900
Дата смертиС ?.07.1942 по ?.05.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1900
Отец: Рогачёв Демьян
Рождение ребёнка
24.02.1936
Попал в плен (военное)
08.07.1942
СССР Белгородская обл.г.Старый Оскол
Шталаг IIIА , № закл-.101607
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
С ?.07.1942 по ?.05.1945
Шталаг III-A» (нем. Stalag III A) — шталаг, немецкий лагерь для военнопленных Второй мировой войны. Располагался в городе Луккенвальде, земля Бранденбург, в 52 километрах к югу от Берлина. Существовал... Показать все
Похороны
Неизвестно
Шталаг III-A» (нем. Stalag III A) — шталаг, немецкий лагерь для военнопленных Второй мировой войны. Располагался в городе Луккенвальде, земля Бранденбург, в 52 километрах к югу от Берлина. Существовал... Показать все