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Рогачёв Алексей Демьянович

Место рождения

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

19.03.1900

Дата смерти

С ?.07.1942 по ?.05.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1900

Отец: Рогачёв Демьян

Мать: не указана

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогачёва Раиса Герасимовна

Попал в плен (военное)
08.07.1942
СССР Белгородская обл.г.Старый Оскол
Шталаг IIIА , № закл-.101607
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогачёва Раиса Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогачёва Раиса Герасимовна

Смерть
С ?.07.1942 по ?.05.1945
Шталаг III-A» (нем. Stalag III A) — шталаг, немецкий лагерь для военнопленных Второй мировой войны. Располагался в городе Луккенвальде, земля Бранденбург, в 52 километрах к югу от Берлина. Существовал... Показать все
Похороны
Неизвестно
Шталаг III-A» (нем. Stalag III A) — шталаг, немецкий лагерь для военнопленных Второй мировой войны. Располагался в городе Луккенвальде, земля Бранденбург, в 52 километрах к югу от Берлина. Существовал... Показать все
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