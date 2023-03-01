Симонов Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Симонов Петр
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Екатерина итриевна
Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно