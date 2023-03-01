Симонов Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонов Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Симонов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Екатерина итриевна

Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Симонов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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