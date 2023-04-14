Суслова (Чижова) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1966
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Чижов Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суслов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 27.02.1903
Отец ребёнка: Суслов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Суслов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Боброва (Суслова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Суслов Иван Иванович
Смерть
1966