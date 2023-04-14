Суслова (Чижова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова (Чижова) Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Чижов Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Николай Иванович

Отец ребёнка: Суслов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 27.02.1903

Сын: Суслов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Суслов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Суслов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Суслов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Боброва (Суслова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Суслов Иван Иванович

Смерть
1966

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