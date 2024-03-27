Перевезенцев Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевезенцев Дмитрий
Мать ребёнка: Перевезенцева Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Перевезенцева Василиса
Рождение ребёнка
25.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перевезенцева Василиса
Рождение ребёнка
12.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перевезенцева Василиса
Смерть
Неизвестно