Перевезенцев Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевезенцев Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевезенцев Дмитрий

Мать ребёнка: Перевезенцева Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевезенцев Владимир

Мать ребёнка: Перевезенцева Василиса

Рождение ребёнка
25.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перевезенцева Василиса

Рождение ребёнка
12.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перевезенцева Василиса

Смерть
Неизвестно

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