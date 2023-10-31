Ситникова Ирина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.06.1910
Дочь: Макарова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Михайлович
Харбин
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Ситникова Ольга Лукъянова
Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Ситников Владимир Лукъянович
Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
08.04.1918
Дочь: Ситникова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ситников Лукьян
Смерть
Неизвестно