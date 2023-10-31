Ситникова Ирина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова Ирина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1910

Дочь: Макарова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Михайлович

Харбин
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Ситникова Ольга Лукъянова

Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Ситников Владимир Лукъянович

Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
08.04.1918

Дочь: Ситникова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Лукьян

Смерть
Неизвестно
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