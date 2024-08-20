Шалашов Иван Алексеевич Около 1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Шалашов Иван Алексеевич

Автор
АШ
Шпилев А.

мужской, родился Около 1900

умер Неизвестно

Отец
Шалашов Алексей ГавриловичОколо 1872 г.р.
Супруги
Шалашова (Инина) П (А) Расковья Павловна1904 г.р.
Шалашова Ирина ЯковлевнаОколо 1900 г.р.
Дети
Шалашова Анна Ивановна1920 г.р.
Шалашов Серафим Иванович19.01.1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Шалашов Алексей Гаврилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалашова Ирина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалашова (Инина) П (А) Расковья Павловна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Шалашова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шалашова Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
19.01.1941

Сын: Шалашов Серафим Иванович

Мать ребёнка: Шалашова (Инина) П (А) Расковья Павловна

Смерть
Неизвестно

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