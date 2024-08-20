Шалашов Иван Алексеевич
мужской, родился Около 1900
умер Неизвестно
ОтецШалашов Алексей ГавриловичОколо 1872 г.р.
Супруги
Шалашова Ирина ЯковлевнаОколо 1900 г.р.
Дети
Шалашова Анна Ивановна1920 г.р.
Шалашов Серафим Иванович19.01.1941 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Шалашов Алексей Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалашова Ирина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Шалашова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шалашова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
19.01.1941
Мать ребёнка: Шалашова (Инина) П (А) Расковья Павловна
Смерть
Неизвестно