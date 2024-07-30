Костюк Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костюк Стефанида Ануф
Осово, Докшицкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
21.12.1919
Сын: Костюк Василий Степанович
Мать ребёнка: Костюк Стефанида Ануф
Смерть
Неизвестно