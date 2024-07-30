Костюк Степан Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКостюк Степан

Костюк Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1919 г.р.

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костюк Стефанида Ануф

Осово, Докшицкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
21.12.1919

Сын: Костюк Василий Степанович

Мать ребёнка: Костюк Стефанида Ануф

Смерть
Неизвестно

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