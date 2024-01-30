Бочарова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чирухина (Бочарова) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Бочаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Распопова (Бочарова) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Бочаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова (Бочарова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Бочаров Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно