Бочарова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чирухина (Бочарова) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Бочаров Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Распопова (Бочарова) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Бочаров Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова (Бочарова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Бочаров Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочаров Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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