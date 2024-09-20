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Степан Алексеевич

Место рождения

Давыдково, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Около 1646 г.р.

Мать

Около 1642 г.р.

Жена

До 1708 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Алексей Яковлевич

Мать: Степанида Осиповна

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Давыдково, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 112 об лист. Деревня Давыдково. Алексей Яковлевич, 73 года, и жена его Степанида Осиповна, 77 лет. У них дети Андрей, 31 год, Степан, 17 лет, Епистимия, 16 лет. У Андрея жена Акулина П... Показать все
Бракосочетание
Между 1719 и 1724

Жена: Матрона Ивановна

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1724
Давыдково, Шуйский район, Северный край

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