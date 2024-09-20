Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Алексей Яковлевич
Мать: Степанида Осиповна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 112 об лист. Деревня Давыдково. Алексей Яковлевич, 73 года, и жена его Степанида Осиповна, 77 лет. У них дети Андрей, 31 год, Степан, 17 лет, Епистимия, 16 лет. У Андрея жена Акулина П... Показать все
Бракосочетание
Между 1719 и 1724
Жена: Матрона Ивановна
Смерть
После 1724