Овчинникова Олимпиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Олимпиада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1912

Дочь: Серпуховитская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Овчинников Иван

Рождение ребёнка
17.08.1924

Дочь: Трофимова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Овчинников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Овчинников Иван

Смерть
Неизвестно
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