Овчинникова Олимпиада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.05.1912
Дочь: Серпуховитская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Овчинников Иван
Рождение ребёнка
17.08.1924
Дочь: Трофимова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Овчинников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Овчинников Иван
Смерть
Неизвестно