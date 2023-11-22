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Залешина Мавра Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

02.09.1948

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Залешин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Залешин Семен Иванович

Ваштранга, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.11.1900

Дочь: Шарыгина Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Залешин Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Залешин Семен Иванович

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Семеновна

Отец ребёнка: Залешин Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Залешин Семен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залешин Семен Иванович

Смерть
02.09.1948
Похороны
Неизвестно
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
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