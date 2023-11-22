Залешина Мавра Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти02.09.1948
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Илларион
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Залешин Семен Иванович
Ваштранга, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.11.1900
Дочь: Шарыгина Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Залешин Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Залешин Семен Иванович
Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Семеновна
Отец ребёнка: Залешин Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Залешин Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1948
Похороны
Неизвестно
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область