Ющенко (Пулинец) Евфросиния Лаврентиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ющенко (Пулинец) Евфросиния Лаврентиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Пулинец Лаврентий Ананьевич

Мать: Пулинец Матрона Ивановна

Бракосочетание
15.01.1906

Муж: Ющенко Иосиф Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1908

Сын: Ющенко Кирилл Иосифович

Отец ребёнка: Ющенко Иосиф Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1909

Сын: Ющенко Дмитрий Иосифович

Отец ребёнка: Ющенко Иосиф Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1911

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Ющенко Иосиф Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1913

Сын: Ющенко Максим Иосифович

Отец ребёнка: Ющенко Иосиф Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1914

Сын: Ющенко Иван Иосифович

Отец ребёнка: Ющенко Иосиф Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1917

Сын: Ющенко Феодосий Иосифович

Отец ребёнка: Ющенко Иосиф Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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