Ющенко (Пулинец) Евфросиния Лаврентиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
15.01.1906
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1908
Отец ребёнка: Ющенко Иосиф Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1909
Отец ребёнка: Ющенко Иосиф Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1911
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Ющенко Иосиф Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1913
Отец ребёнка: Ющенко Иосиф Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1914
Отец ребёнка: Ющенко Иосиф Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1917
Сын: Ющенко Феодосий Иосифович
Отец ребёнка: Ющенко Иосиф Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно