Распутина Евдокия Трофимовна Около 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРаспутина Евдокия Трофимовна

Распутина Евдокия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1853 и 1855

Дочь: Преловская (Распутина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Распутин Иван Ясачный Михайлович

Тыреть 1-я, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.