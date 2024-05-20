Распутина Евдокия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1855
Дочь: Преловская (Распутина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Распутин Иван Ясачный Михайлович
Тыреть 1-я, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно