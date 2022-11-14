Нефёдов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нефёдов Андрей Алексеевич

Мать: Нефёдова Надежда Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефёдова Олеся Александровна

Рождение ребёнка
23.12.2015

Сын: Нефёдов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Нефёдова Олеся Александровна

Рождение ребёнка
09.04.2018

Дочь: Нефёдова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Нефёдова Олеся Александровна

Рождение ребёнка
09.04.2018

Сын: Нефёдов Александр Алексевич

Мать ребёнка: Нефёдова Олеся Александровна

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