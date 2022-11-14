Нефёдов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.2015
Сын: Нефёдов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Нефёдова Олеся Александровна
Рождение ребёнка
09.04.2018
Дочь: Нефёдова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Нефёдова Олеся Александровна
Рождение ребёнка
09.04.2018
Сын: Нефёдов Александр Алексевич
Мать ребёнка: Нефёдова Олеся Александровна