Воробьёва Пелагея Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Пелагея Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Дионисий Фаддеевич

Рождение ребёнка
26.05.1907 ст.

Дочь: (Воробьёва) Павла Дионисьевна

Отец ребёнка: Воробьёв Дионисий Фаддеевич

Кизьва, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Повт 5/?-52(56) Ф 719 оп 9 т 2 д 1246 стр 38 №90ж
Смерть
Неизвестно

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