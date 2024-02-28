Сын Аносов Иван (Большой) Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сын Аносов Иван (Большой) Ермолаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1808

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Сын Аносов Ермолай Михайлов

Мать: Марья Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Феврония) Хавронья Савельева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Сын Аносов Анфим Иванов

Мать ребёнка: (Феврония) Хавронья Савельева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Сын Аносов Игнат Иванов

Мать ребёнка: (Феврония) Хавронья Савельева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Сын Аносов Евстафей Иванов

Мать ребёнка: (Феврония) Хавронья Савельева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Сын Аносов Иван Иванов

Мать ребёнка: (Феврония) Хавронья Савельева

Смерть
После 1808

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