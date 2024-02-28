Сын Аносов Иван (Большой) Ермолаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Сын Аносов Ермолай Михайлов
Мать: Марья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: (Феврония) Хавронья Савельева
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: (Феврония) Хавронья Савельева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сын Аносов Евстафей Иванов
Мать ребёнка: (Феврония) Хавронья Савельева
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: (Феврония) Хавронья Савельева
Смерть
После 1808