Скосарь Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скосарь Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скосарь Николай Егорович

Мать ребёнка: Скосарь Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скосарь Михаил Егорович

Мать ребёнка: Скосарь Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скосарь Вера Егоровна

Мать ребёнка: Скосарь Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скосарь Ольга Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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