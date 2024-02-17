Скосарь Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скосарь Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скосарь Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скосарь Вера Егоровна
Мать ребёнка: Скосарь Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скосарь Ольга Дмитриевна
Смерть
Неизвестно