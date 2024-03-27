Калимуллина (Фатихова) Таскира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ибраһимов Фатих
Мать: Ибрагимова Магфура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калимуллин Фарит
Отец ребёнка: Калимуллин Ахмади
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калимуллин Ахмади
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калимуллин Ахмади
Рождение ребёнка
26.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калимуллин Ахмади
Смерть
Неизвестно