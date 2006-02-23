Кривопалова Алиса Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривопалова Алиса Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2006

Отец: не указан

Мать: Орлянкина Екатерина Александровна

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