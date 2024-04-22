Телминов Феофан (Феафонко) Григорьев
Место рождения
Дата рожденияС 1655 по 1660 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1655 по 1660 ст.
Отец: Телминов Григорий Фомин
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1672 ст.
Мать ребёнка: Телминова Феодосия Савельева
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1685 ст.
Мать ребёнка: Телминова Феодосия Савельева
1710: Переписная книга Тобольского уезда переписи тобольского дворянина Ивана Томилова: Буткинская слобода (Часть 3) (л. 28) ... Деревни Даниловой Двор оброчного крестьянина Феофана Григорьева сына ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1690 ст.
Мать ребёнка: Телминова Феодосия Савельева
1710: Переписная книга Тобольского уезда переписи тобольского дворянина Ивана Томилова: Буткинская слобода (Часть 3) (л. 28) ... Деревни Даниловой Двор оброчного крестьянина Феофана Григорьева сына ... Показать все
Рождение ребёнка
С 1695 по 1700 ст.
Мать ребёнка: Телминова Феодосия Савельева
1710: Переписная книга Тобольского уезда переписи тобольского дворянина Ивана Томилова: Буткинская слобода (Часть 3) (л. 28) Деревни Даниловой Двор оброчного крестьянина Феофана Григорьева сына Тел... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья Феофанова
Мать ребёнка: Телминова Феодосия Савельева
Смерть
Неизвестно