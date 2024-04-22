Телминов Феофан (Феафонко) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телминов Феофан (Феафонко) Григорьев

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Место рождения

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

С 1655 по 1660 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1655 по 1660 ст.

Отец: Телминов Григорий Фомин

Мать: не указана

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1672 ст.

Сын: Телминов Никита Феофанов

Мать ребёнка: Телминова Феодосия Савельева

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1685 ст.

Сын: Телминов Неофит Феофанов

Мать ребёнка: Телминова Феодосия Савельева

Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния
1710: Переписная книга Тобольского уезда переписи тобольского дворянина Ивана Томилова: Буткинская слобода (Часть 3) (л. 28) ... Деревни Даниловой Двор оброчного крестьянина Феофана Григорьева сына ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1690 ст.

Сын: Телминов Авраам Феофанов

Мать ребёнка: Телминова Феодосия Савельева

Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния
1710: Переписная книга Тобольского уезда переписи тобольского дворянина Ивана Томилова: Буткинская слобода (Часть 3) (л. 28) ... Деревни Даниловой Двор оброчного крестьянина Феофана Григорьева сына ... Показать все
Рождение ребёнка
С 1695 по 1700 ст.

Сын: Телминов Лука Феофанов

Мать ребёнка: Телминова Феодосия Савельева

Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния
1710: Переписная книга Тобольского уезда переписи тобольского дворянина Ивана Томилова: Буткинская слобода (Часть 3) (л. 28) Деревни Даниловой Двор оброчного крестьянина Феофана Григорьева сына Тел... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья Феофанова

Мать ребёнка: Телминова Феодосия Савельева

Смерть
Неизвестно
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