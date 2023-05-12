Енина Елена Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енина Елена Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.75

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.75

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Валерий Александрович

Рождение ребёнка
30.04.2001

Дочь: Титова Анастасия Валерьевна

Отец ребёнка: Титов Валерий Александрович

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