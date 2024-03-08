Никитин Егор Трофимович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Никитина Соломония Михайловна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Никитина Соломония Михайловна
Рождение ребёнка
06.05.1869 ст.
Мать ребёнка: Никитина Соломония Михайловна
Смерть
После 1897