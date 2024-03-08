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Никитин Егор Трофимович

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Место рождения

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Никитина Соломония Михайловна

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1861

Сын: Никитин Иван Егорович

Мать ребёнка: Никитина Соломония Михайловна

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.05.1869 ст.

Сын: Никитин Иван Егорович

Мать ребёнка: Никитина Соломония Михайловна

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
После 1897

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