Герлах Пётер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герлах Пётер

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герлах (Зауэр) Наталья

Рождение ребёнка
21.04.2000

Сын: Герлах Ник

Мать ребёнка: Герлах (Зауэр) Наталья

Рождение ребёнка
12.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герлах (Зауэр) Наталья

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