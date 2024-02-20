Герлах Пётер
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герлах (Зауэр) Наталья
Рождение ребёнка
21.04.2000
Сын: Герлах Ник
Мать ребёнка: Герлах (Зауэр) Наталья
Рождение ребёнка
12.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герлах (Зауэр) Наталья