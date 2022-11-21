Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Есть Иван Максимов Дубовик, умер после свадьбы Евфросиньи, 16.02.1821, а в записи о браке Евфросинии 06.02.1821 указано что она дочь умершего Ивана Дуба. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6... Показать все

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