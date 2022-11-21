Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Есть Иван Максимов Дубовик, умер после свадьбы Евфросиньи, 16.02.1821, а в записи о браке Евфросинии 06.02.1821 указано что она дочь умершего Ивана Дуба. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6... Показать все