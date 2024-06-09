Марина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти26.12.1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ларион / Иларион Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
15.06.1795
Дочь: Акилина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
1798
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Смерть
26.12.1834
Похороны
28.12.1834
Губино, Мячковская волость, Коломенский уезд