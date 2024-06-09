Марина Иванова 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

26.12.1834

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1794 г.р.
1795 г.р.
1798 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ларион / Иларион Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Рождение ребёнка
15.06.1795

Дочь: Акилина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Рождение ребёнка
1798

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Смерть
26.12.1834
Похороны
28.12.1834
Губино, Мячковская волость, Коломенский уезд

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