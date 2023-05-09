Москалу Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1973
Дочь: Попа Олеся Васильевна
Мать ребёнка: Москалу Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлик Оксана Васильевна
Мать ребёнка: Москалу Зоя Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Москалу Зоя Николаевна
Смерть
Неизвестно