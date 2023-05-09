Москалу Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалу Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1973

Дочь: Попа Олеся Васильевна

Мать ребёнка: Москалу Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлик Оксана Васильевна

Мать ребёнка: Москалу Зоя Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москалу Зоя Николаевна

Смерть
Неизвестно
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