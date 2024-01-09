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Набатникова (Плешкова) Варвара Лаврентьевна
Набатникова (Плешкова) Варвара Лаврентьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.1895
Дата смерти
28.05.1981
Пол
Женский
Отец
Плешков Лаврентий
Мать
(Плешкова) ?
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1895
Отец:
Плешков Лаврентий
Мать:
?
Смерть
28.05.1981
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