Набатникова (Плешкова) Варвара Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набатникова (Плешкова) Варвара Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1895

Дата смерти

28.05.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1895

Отец: Плешков Лаврентий

Мать: ?

Смерть
28.05.1981
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