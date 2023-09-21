Комаров Николай Дементьевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1901 ст.
Дата смерти08.02.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1901 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.73-74 (Рождение №-75м)
Крещение
06.12.1901 ст.
Крёстный отец: Чистов Василий Алексеевич - Кологривский мещанин из кордона Княжереченский Крёстная мать: Комарова Елена Ефимовна - крестьянская девица из д.Крутая (родная тётя)
Смерть
08.02.1902 ст.
Младенец в 2 мес. (от простуды)
Похороны
10.02.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.143-144 (Умершие №-3м)