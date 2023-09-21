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Комаров Николай Дементьевич

Место рождения

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

05.12.1901 ст.

Дата смерти

08.02.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1901 ст.

Отец: Комаров Дементий Ефимович

Мать: Комарова (-) Елена Ивановна

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.73-74 (Рождение №-75м)
Крещение
06.12.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Чистов Василий Алексеевич - Кологривский мещанин из кордона Княжереченский Крёстная мать: Комарова Елена Ефимовна - крестьянская девица из д.Крутая (родная тётя)
Смерть
08.02.1902 ст.
Крутая, Кологривский уезд, Костромская область
Младенец в 2 мес. (от простуды)
Похороны
10.02.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.143-144 (Умершие №-3м)

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