Акачёнок (Горохова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиМежду 1985 и 1995
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Горохов Потап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акачёнок Валентин
Отец ребёнка: Акачёнок Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова (Акачёнок) Тамара
Отец ребёнка: Акачёнок Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агеенкова (Акачёнок) Галина
Отец ребёнка: Акачёнок Олег
Смерть
Между 1985 и 1995