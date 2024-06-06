Акачёнок (Горохова) Валентина 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акачёнок (Горохова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Между 1985 и 1995

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Горохов Потап

Мать: Горохова (Шарапова) Ефрасиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акачёнок Валентин

Отец ребёнка: Акачёнок Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова (Акачёнок) Тамара

Отец ребёнка: Акачёнок Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агеенкова (Акачёнок) Галина

Отец ребёнка: Акачёнок Олег

Смерть
Между 1985 и 1995

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