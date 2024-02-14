Кадеев Сафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадеев Сафа

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Кадеев Сайфетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадеев Рим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
Кадеев Сафа Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1911 Дата и место призыва: Ленинский РВК, Горьковская обл., г. Горький, Ленинский р-н Военно-пересыльный пункт: 81 зсп 30 зс... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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