Кадеев Сафа
Место рожденияд.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Кадеев Сайфетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадеев Рим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно
Кадеев Сафа Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1911 Дата и место призыва: Ленинский РВК, Горьковская обл., г. Горький, Ленинский р-н Военно-пересыльный пункт: 81 зсп 30 зс... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно