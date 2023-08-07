Найбергер Виктор Эдгарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найбергер Виктор Эдгарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Найбергер Мария Викторовна

Мать ребёнка: Найбергер - Авдонина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найбергер Александр Викторович

Мать ребёнка: Найбергер - Авдонина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найбергер Андрей Викторович

Мать ребёнка: Найбергер - Авдонина Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найбергер - Авдонина Любовь Николаевна

Смерть
Неизвестно
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