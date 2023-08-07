Найбергер Виктор Эдгарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Найбергер Мария Викторовна
Мать ребёнка: Найбергер - Авдонина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Найбергер Александр Викторович
Мать ребёнка: Найбергер - Авдонина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Найбергер Андрей Викторович
Мать ребёнка: Найбергер - Авдонина Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно